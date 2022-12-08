Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Düzce'de pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralananan kişi hastaneye kaldırıldı.
Camikebir Mahallesi Santral Sokak'ta yürüyen Cem K'ye pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğin ısırdığı Cem K. bacaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Köpek sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Düzce Sokak Hayvanları
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