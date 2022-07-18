Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi
[Temsili fotoğraf: AA]
Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi.
Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, 12 Temmuz'da doğadan toplayıp yedikleri mantardan rahatsızlanan 14 kişinin Giresun, Trabzon, Sivas ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavi altına alındıklarını söyledi.
Bulut, zehirlenenlerden 8'inin taburcu edildiğini, 6'sının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı.
Tedavileri devam edenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Bulut, birkaç gün içerisinde taburcu edilmelerinin beklendiğini kaydetti.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Giresun
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