Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta koronavirüs vaka sayılarında artış: PCR testlerinin yüzde 65'i pozitif
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da COVID-19 vaka sayısında artış gözleniyor. Son bir haftada yapılan testlerden yaklaşık yüzde 65’i pozitif çıktı.
İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilişkili vaka sayısı Kars’ta son günlerde ciddi bir şekilde artış gösteriyor.
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarında Mart 2020-Temmuz 2022 arasında yaklaşık 235 bin PCR testi alındı.
Gerçekleşen terslerde toplam pozitif vaka sayısı 49 bin olduğunu ve son 1 haftada yapılan testlerinde yaklaşık yüzde 65’inin pozitif çıktığı öğrenildi.
Etiketler: Kars Koronavirüs PCR Testi
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