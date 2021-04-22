Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 23:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun’da bir evde yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı.
Konak köyünde İbrahim B.’ye ait müstakil evde yangın çıktı. Herkesin evde olduğu bir saatte bacadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Ev sakinlerinin ve komşuların ilk müdahalede bulunduğu yangın Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı yaşanmadı, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
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