Konak köyünde İbrahim B.’ye ait müstakil evde yangın çıktı. Herkesin evde olduğu bir saatte bacadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Ev sakinlerinin ve komşuların ilk müdahalede bulunduğu yangın Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmadı, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.