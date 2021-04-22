Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da inşaatın iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yalova’da bir inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki bir inşaatta cephe mantolaması yapan Oktay K. dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
İşçinin cansız bedeni otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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