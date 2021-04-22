Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçiler iftara gittikleri esnada yol kenarında 2 çanta gördü. İftar dönüşünde de çantaların aynı yerde olduğunu fark eden işçiler, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, unutulduğu düşünülen çantaların içini açtıklarında 1 tabanca ile 3 şarjör ile havalı çivi tabancası buldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, tabancanın üzerindeki seri numarası üzerinden ruhsat bilgisine ulaştı. Ekipler, ruhsat sahibini telefonla arayarak silahını bir yerde unutup unutmadığını sordu.

Silah sahibi de akşam üzeri dalgınlıkla yanında bulunan 2 çantayı yol kenarında unuttuğunu söyledi.

Ekipler, bulunan 2 çantayı sahibine teslim edilmek üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine götürdü.