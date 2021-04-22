Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Ilgın Mahallesi'nde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini üzerine operasyon başlattı.
Ekiplerin takip sonucu M.D. ve A.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.D. tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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