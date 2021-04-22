Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da beton pompası devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da beton pompasının devrilmesi sonucu sürücü öldü, araçtaki yolcu yaklaşık 2 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.
Aydın-İzmir otoyolu Muğla bağlantı noktasında Olcay T.'nın kullandığı beton pompası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrildi.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Şoförün yanındaki bir kişi ise yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralının durumu iyi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılması sonrasında ulaşıma açıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İtfaiye Trafik Kazası
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