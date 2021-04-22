Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında Mehmet U.'ya ait plastik eşyaların konulduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde zarara neden oldu.