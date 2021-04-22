Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir depoda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.
Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında Mehmet U.'ya ait plastik eşyaların konulduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde zarara neden oldu.
Son Haberler
- 22:15
- 21:33
- 22:09
- 21:19
- 21:06
Sıradaki Haber
Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz