Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 7 parça halinde 2 kilo 544 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.M. ve H.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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