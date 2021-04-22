Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 parça halinde 2 kilo 544 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M. ve H.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.