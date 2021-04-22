Dikili ve Kuşadası açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine ilgili bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Dikili'de 36, Kuşadası ilçesinde de 28 olmak üzere 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilecek.