Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 64 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Dikili ve Kuşadası açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine ilgili bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Dikili'de 36, Kuşadası ilçesinde de 28 olmak üzere 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 20:43
- 20:18
- 20:28
- 20:39
- 19:31
Sıradaki Haber
Silivri'de otomobil evin bahçesine düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz