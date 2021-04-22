Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuşadası’nda 2 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, koronavirüs nedeniyle karantina başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, koronavirüs nedeniyle karantina başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başladı.
Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekipleri görev yapıyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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