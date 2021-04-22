Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, koronavirüs nedeniyle karantina başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başladı.

Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekipleri görev yapıyor.