Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da traktör devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Afyonkarahisar’da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı İsmail köy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör yol kenarına devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü ile araçtan düşen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekipleri köylülerin de yardımıyla traktörün altındaki sürücüyü çıkardı.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: AFAD Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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