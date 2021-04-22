Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da ağlara takılan kuş kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da Uluabat Gölü'nde sahipsiz ağlara takılan Bahri Kuşu jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluabat Gölü'nde devriye atarken sahipsiz ağlara takılmış Bahri Kuşu'nu fark etti.
Ekipler kuşu hemen kurtarıp tedavi altına aldı.
Veteriner hekim gözetiminde tedavisi tamamlanan Bahri Kuşu doğal hayata geri bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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