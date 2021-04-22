Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Uzuntarla köy yolunda meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Etiketler: Trafik Kazası
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