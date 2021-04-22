Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 15.00'te bir araya gelecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 15.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Salgının başından beri en yüksek ölüm sayısı
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 test yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı.
362 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975'e yükseldi.
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