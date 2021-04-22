Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzurum Havalimanı yolu üzerinde Serdar K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Yusuf B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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