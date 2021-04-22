Kaza, Yeni Mahalle Varnalı Caddesinde yaşandı. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı binanın bahçesine düştü.

O sırada evine girmekte olan genç kız 5 saniye arayla tehlikeyi atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil bahçeden çıkarıldı.