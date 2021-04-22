Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de otomobil evin bahçesine düştü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul, Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Yeni Mahalle Varnalı Caddesinde yaşandı. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı binanın bahçesine düştü.
O sırada evine girmekte olan genç kız 5 saniye arayla tehlikeyi atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil bahçeden çıkarıldı.
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