Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin'de 6 bin 350 sahte dolar ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 350 sahte dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasaya sahte para sürülmesinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 6 bin 350 sahte dolar ele geçirdi.
Ekiplerce sahte dolarlara el konulurken, operasyonun düzenlendiği adresteki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyedeki mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Dolar Emniyet Genel Müdürlüğü Sahte Para
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