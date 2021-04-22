Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tansu Çiller Caddesi'nde meydana geldi.
2 otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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