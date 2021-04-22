Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Hanak Ortakent Mahallesi'nde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Kararın ardından güvenlik birimlerince mahalleye giriş ve çıkışlara son verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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