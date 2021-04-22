Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki MOBESE kameralarından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücülerin tespit edildiği belirtildi.

Kısıtlamayı ihlal eden 6 sürücüye 4 bin 369 lira idari ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kısıtlama saatleri içinde gerek MOBESE gerekse de yol kontrol uygulamalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım."