Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kısıtlamayı ihlal eden sürücülere para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 sürücüye 4 bin 369 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki MOBESE kameralarından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücülerin tespit edildiği belirtildi.
Kısıtlamayı ihlal eden 6 sürücüye 4 bin 369 lira idari ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
"Kısıtlama saatleri içinde gerek MOBESE gerekse de yol kontrol uygulamalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım."
Son Haberler
- 23:43
- 23:29
- 23:18
- 23:06
- 23:01
Sıradaki Haber
İzmir'de bir depoda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz