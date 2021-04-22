Meydan Mahallesi Hastane Caddesi'nde akraba iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.P. ve M.K. açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.