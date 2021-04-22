Adapazarı-Karasu yolu Söğütlü ışıklı kavşağında Hüseyin G. yönetimindeki otomobil ile Cevri K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada şoförler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.