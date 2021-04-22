Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Adapazarı-Karasu yolu Söğütlü ışıklı kavşağında Hüseyin G. yönetimindeki otomobil ile Cevri K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada şoförler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İtfaiye Trafik Kazası
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