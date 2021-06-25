Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da 10 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da, 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 10 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan B.H'nin Görele ilçesinde saklandığını belirledi.
B.H, ekipler tarafından, kent merkezinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesine sevk edilen ve hakkında daha önce de 39 suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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