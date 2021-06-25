Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından hazırlanan "aşıya davet" klibi, daha fazla kişiye ulaşması için yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarına da gönderildi.

Klipte KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk'ün esnafa ve vatandaşlara aşı çağırısı ile ilgili görüşlerine yer verildi.

Öztürk, "Bu beladan, illetten kurtulmamız lazım. Normale dönmemiz lazım. Çarşı hayattır, her şeydir. Geleceğimiz için bütün esnafın, herkesin aşı yaptırması gerekir. Çünkü, torununun, çocuğunun geleceği aşıya bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Siyah beyaz görüntüler eşliğinde boş sokaklar ve kapalı dükkanlarla başlayan klipte aşılama ile canlanan çarşılar, pazarlar, cadde ve sokaklara ve esnafın açtığı iş yerlerindeki hareketliliğe yer verildi.