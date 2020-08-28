Haber Giriş: Kaynak: AA
Germencik’de kuru incir hırsızlığına karşı mücadele
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde kuru incir hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla, incir hırsızlığının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.
Işık, toplantı sonrası AA muhabirine, incir üreticilerinin hırsızlık olaylarına ilişkin şikayetleri üzerine önlemleri artırdıklarını belirtti.
Bu dönemde denetimlerin sıklaştığına dikkati çeken Işık, "Vatandaşımızın ürününü hırsızlara yem etmemek amacıyla ekiplerimizin denetimleri devam ediyor." dedi.
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