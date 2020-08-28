Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Tel Abyad Mahalli Meclisi'nde, meclis başkanı ve üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İlçeye yapılan yatırımlar, insani yardımlar, eğitim, tarım ve ticaret hayatına dair konuları değerlendiren Vali Erin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, en büyük önceliklerinin huzurun hakim olduğu, herkesin hak ve hukukunun korunduğu, kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayan bir yer oluşturmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin destekleriyle başta tarım ve hayvancılığın ekonomik olarak hareketlendiği bölgede kimsenin başına buyruk çalışamayacağını vurgulayan Erin, bölge halkını temsil eden mahalli meclisin ve burada alınan kararların önemine işaret etti.

Erin, bölgenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kamu otoritesinin oluşması, halka hizmet veren kamu kuruluşlarının sistemli şekilde faaliyet gösterebilmesi için her türlü destek ve danışmanlık hizmetini verdiklerini hatırlattı.

Toplantı çıkışında Tel Abyadlı çocuklarla karşılaşan Vali Erin, onlara çeşitli hediyeler verdi.