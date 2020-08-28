Fatih Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Sümbülefendi Camisi ve Mihrimah Sultan camilerinde cuma namazının ardından vatandaşlara 15 bin kap aşure dağıttı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, belediyenin mobil aracından vatandaşlara aşure ikam etti.