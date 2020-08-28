Polis ekipleri, ihbar üzerine merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'de bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan ilk aramada bir suç unsuru bulunamaması üzerine otomobil, polis merkezine götürüldü. Burada yapılan aramada 7 gram toz esrar bulundu.

Sürücü M.B göz altına alındı.