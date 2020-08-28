Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da ticari takside 7 gram toz esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir ticari takside 7 gram toz esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'de bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçta yapılan ilk aramada bir suç unsuru bulunamaması üzerine otomobil, polis merkezine götürüldü. Burada yapılan aramada 7 gram toz esrar bulundu.
Sürücü M.B göz altına alındı.
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