Haber Giriş: Kaynak: AA
Şehit Gaffar Kuş'un babaevi jandarma tarafından onarıldı
[Fotoğraf: AA]
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören şehit jandarma er Gaffar Kuş'un Malatya'daki baba ocağı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından onarılarak, aileye teslim edildi.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören şehit jandarma er Gaffar Kuş'un Malatya'daki baba ocağı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından onarılarak, aileye teslim edildi.
Antalya'da 2000 yılında silah kazası sonucu şehit olan jandarma er Gaffar Kuş'un ailesinin yaşadığı Beydağı Mahallesi'ndeki ev Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Şehit babası Mustafa Kuş'un İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istemesi üzerine, evde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.
Oturmaya hazır hale getirilen ev, jandarma ekiplerince yapılan son kontrollerin ardından Kuş ailesine teslim edildi.
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