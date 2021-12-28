Bakan Kasapoğlu, personel alımını Twitter adresinden duyurdu.

Buna göre, 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik danışmanı, 652 yurt yönetim personeli alınacak.

Kasapoğlu, "Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor." dedi. Alınacak personellerin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor.



GSB ailemize katılacak toplamda 1575 personelimiz, şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/Wkt7cCSKqO — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 27, 2021

Bakan Kasapoğlu şartları ve başvuru tarihini açıkladı

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle anlattı:

“Spor Uzmanı pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

Gençlik Çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Ek olarak 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

Psikolog pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.”

“Gençlerin bakanlığında her şey gençler için”

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak her zaman vatandaşa dokunan, gençlerin hayatına doğrudan etki eden faaliyetler yürüttüklerine işaret ederek, “Bu noktada vizyonumuz Genç Dostu Personel’dir. Gençlerle birlikte, onlar için çalışan. Burası gençlerin bakanlığı. Burada her şey gençler için” dedi.

Bakan Kasapoğlu, spor yatırımları arttıkça, buna paralel olarak farklı alanlarda nitelikli personel ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, bu ihtiyaçları en rasyonel şekilde karşılamak için Personel Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığı ile ilgili gelişmeleri gençlerle paylaştığı gibi, yeni personel alımları oldukça da bu haberleri paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.