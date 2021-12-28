Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da otobüs kazası: 7 ölü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bogota ile ülkenin ikinci büyük kenti Medellin arasındaki kara yolunda seyahat eden yolcu otobüsü, uçuruma yuvarlandı.
Kazada otobüs şoförü dahil 7 yolcu öldü, 20 kişi yaralandı.
Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kolombiya
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