Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bogota ile ülkenin ikinci büyük kenti Medellin arasındaki kara yolunda seyahat eden yolcu otobüsü, uçuruma yuvarlandı.

Kazada otobüs şoförü dahil 7 yolcu öldü, 20 kişi yaralandı.

Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.