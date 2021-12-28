Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 LGS ne zaman? LGS 2022 ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihine ilişkin açıklama yaptı. LGS 2022 ne zaman yapılacak? LGS 2022 5 Haziran Pazar günü yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
LGS 2022 ne zaman yapılacak?
Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
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