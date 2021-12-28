Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesi Gökçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Halil S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
Kazada sürücü Halil S. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Zöhre S. ve oğlu Enes S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen otomobilin içerisinden çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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