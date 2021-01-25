Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde oluşturulan 20 noktada sokak hayvanlarının beslendiğini bildirdi.

Bu kapsamda vatandaşlara evlerinin önlerine bir kap su ve yiyecek koyma çağrılarını yinelediklerini belirten Özacar, "İlçedeki sokak canları için oluşturduğumuz noktalarda besleme yapıyoruz. Bu besleme yerleri ekiplerimiz tarafından sürekli takip edilecek ve mama ile su takviyeleri yapılacaktır. Bu canlara da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.



