Bölgede 22 Ocak Cuma gününden bu yana aralıklarla süren fırtına ve yağmur, bu sabah etkisini artırdı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceği ifade edildi.