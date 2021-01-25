Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.
Malkara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında çalışan Y.Ö. (22), yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.
Ağır yaralanan Y.Ö, 112 Acil Servis ekibince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnşaat işçisi, müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: İnşaat Sektörü
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