Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Viranşehir'de canlı hayvan pazarında zemin düzenlemesi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Viranşehir Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarında zemin düzenlemesi gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan pazarında vatandaşların rahat bir ortamda alışverişlerini yapması için zemin düzenleme ve iyileştirme çalışması yapıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında hayvan pazarında genel temizlik, zemin sıkıştırma ve mucur serimi gerçekleştirildi.
Etiketler: Hayvancılık
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