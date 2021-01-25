Belediyeden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan pazarında vatandaşların rahat bir ortamda alışverişlerini yapması için zemin düzenleme ve iyileştirme çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında hayvan pazarında genel temizlik, zemin sıkıştırma ve mucur serimi gerçekleştirildi.