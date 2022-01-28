Gedizli şehitler anısına düzenlenen ve Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi müsabakaları ile başlayan turnuvaya 26 sporcu katıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, turnuvanın başlama töreninde yaptığı konuşmada, sporun hem zihinsel hem de fiziksel gelişime büyük katkı sağladığını söyledi.

Şehitler anısına düzenlenen turnuvanın büyük anlam ifade ettiğini belirten Akçadurak, "Şehitlerimiz anısına Gediz Belediyesi Spor Turnuvalarının ilkini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu turnuvaları tüm şehitlerimizin adını vererek her birini saygıyla anarak geleneksel hale getireceğiz. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin de turnuvada voleybol, masa tenisi, badminton ve kort tenisi olmak üzere dört branşta ve yaş sınırlaması olmadan gerçekleştirildiğini aktardı.