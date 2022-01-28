Kentte 21 Aralık 2021 ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında arananların yakalanması için sürdürülen çalışmalarda, haklarında 14 yıldan 21 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden A.G. ve Ş.G.'nin yaşları küçük, A.G. ve D.T.'nin ise hamile olmaları nedeniyle cezaları ertelendi.

Hırsızlık suçlarından toplam 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun G.G. ve cinsel istismar suçlamasıyla 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

170 kişiden 54'ü tutuklandı

Ayrıca farklı suçlardan aranan 170 şüpheli daha yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 54'ü tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.