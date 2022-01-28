Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ın yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokanlarla, yabani hayvanlar görüntülendi.
Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.
Doğada yem bıraktıkları bölgelere fotokapanlar kuran ekipler, yabani hayvanların besin maddelerinden faydalanıp faydalanmadığını takip etti.
Kaydedilen fotokapan görüntülerine, kurt, domuz, kuş ve tilki gibi yabani hayvanların doğaya bırakılan besinleri yemesi yansıdı.
Etiketler: Şırnak Doğal Yaşam Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Hakkari'de evde sağlık hizmeti alan hastaların takipleri titizlikle sürdürülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz