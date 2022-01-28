Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Doğada yem bıraktıkları bölgelere fotokapanlar kuran ekipler, yabani hayvanların besin maddelerinden faydalanıp faydalanmadığını takip etti.

Kaydedilen fotokapan görüntülerine, kurt, domuz, kuş ve tilki gibi yabani hayvanların doğaya bırakılan besinleri yemesi yansıdı.