Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Can Kara ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yaşar Tanyürek, bu çerçevede eşlik ettikleri evde sağlık hizmetleri ekipleriyle Keklikpınar Mahallesi'ndeki hastaları ziyaret etti.

Tıbbi takipleri evde sürdürülen hastalarla ilgilenen, durumları hakkında bilgi alan Kara, gazetecilere, evde sağlık hizmete gören vatandaşların durumlarını ve koşullarını yakından görmek için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Ekiplerin verdiği hizmeti yerinde görmek ve değerlendirmek açışından bu çalışmayı yürüttüklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Evde sağlık hizmetiyle ilgili doktorlarımız 7 gün 24 saat bu hizmeti veriyor. Bu hizmetlerden yararlanan 374 hastamız var. Hastalarımızın tıbbi gereç ve ihtiyaçlarını evlerinde sunuyoruz. Bugün de onlarla bir arada bulunmaktan ve dertleşmekten mutlu olduk. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane olarak her zaman bütün hastalarımızın yanındayız. Olumsuz hava koşulları olabilir ama biz hastalara hizmet vermekle yükümlüyüz. Evde Sağlık Hizmetleri araçlarımız olumsuz hava koşullarına uygun şekilde dizayn edilmiştir. Biz de bu hizmeti aralıksız sunuyoruz."

Hastalardan Mehmet Öner de ekiplere teşekkür ederek, "Şükürler olsun. Devletimizden memnunuz. Doktorlar her zaman gelip yardımcı oluyor. Bugün de geldiler. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.