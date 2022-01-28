Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde solunum güçlüğü çeken hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
Cevizpınarı köyü Sengeto mezrasında yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan Hıdır Alphan'ın yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kar nedeniyle yol durumunun elverişli olmaması üzerine Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Operasyon Merkezinden ambulans helikopter talebinde bulunuldu.
Diyarbakır'dan sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınan hasta, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Alphan, AA muhabirine, "10 gündür mahsur kaldım. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bana ulaştılar, herkese teşekkür ederim." dedi.
Etiketler: Adıyaman
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