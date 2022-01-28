Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille çarpışan motokurye yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gazipaşa Mahallesi Mazhar Bey Sokak'ta ilerleyen Furkan B. yönetimindeki otomobille, Rasimbey Caddesi'nde seyreden Ömer Z. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada yola savrulan motokurye Ömer Z. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Bilecik Trafik Kazası
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