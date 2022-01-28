Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Terör propagandasına gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.
Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama ve hakaret etme suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki soruşturma işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Malatya PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 16:20
- 16:14
- 16:18
- 16:03
- 15:43
Sıradaki Haber
Bingöl ve Batman'da yoğun kar sağlık ekiplerine engel olmuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz