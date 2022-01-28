Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Park halindeki araç alev alev yandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Uşak'ta park halinde bulunan bir araçta, elektrik aksamından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın sırasında büyüyen alevler, çevredeki 2 araca daha zarar verdi.
Uşak'ta saat 11:00 sıralarında, Durak Mahallesi'nde, yol kenarında park halinde olan otomobilde elektrik aksamından kaynaklanan bir yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yanan aracın yanında park halinde bulunan 2 otomobilde de alevlerden kaynaklı maddi hasar meydan geldi.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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