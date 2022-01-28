Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çal Mahallesinde yaptıkları çalışmada Batman-Kozluk İlamat ve İnfaz Bürosunca "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.İ'yi yakaladı.

S.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.