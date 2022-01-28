Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Siirt'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çal Mahallesinde yaptıkları çalışmada Batman-Kozluk İlamat ve İnfaz Bürosunca "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.İ'yi yakaladı.
S.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Etiketler: Siirt
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