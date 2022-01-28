Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrik dağıtım hatları hasar gördü. Sinop’un Mertoğlu köyünde YEDAŞ ekipleri sorunu gidererek elektrik enerjisini tekrar sağladı.

Olumsuz hava şartlarının iletkenlerde kopmalara neden olduğu ve kentlerde kısa süreli elektrik enerjisi kesintilerinin yaşandığına dikkat çeken YEDAŞ Sinop İl Koordinatörlüğü, tüm bölgelere elektrik enerjisi verdi.

Çalışmalar doğrultusunda arıza ekiplerince kısa süreli kesintiler yapıldı.

Ekipler bakım çalışmalarına devam ediyor

YEDAŞ’ın Arıza Onarım Bakım ekibi, kar, yağmur, fırtına gibi doğal veya çevresel faktörlerden etkilenen elektrik dağıtım şebekesini iyileştirerek tedarik sürekliliğini artırıyor.

YEDAŞ, geniş bölgelere elektrik dağıtımı sağlayan trafo, dağıtım merkezi ve panoları kontrol ederek bakımlarını gerçekleştiriyor. Elektrik direği, iletken izolatör ve ayırıcı varlıkları yeniliyor.