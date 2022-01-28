Doğunun Çukurovası olarak adlandırılan Iğdır’da yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kış sert geçiyor.

Türkiye’yi etkisi altına kar yağışı bazı kesimlerde devam ederken bazı kesimlerde ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

`Doğunun Çukurova’sı` olarak adlandırılan Iğdır merkezde yağan kar yerde kalkmaya başlarken köylerde ise soğuk havanın etkisi eriyen karlar çatılarda sarkıtlar oluşturdu. Köylerde yaşayan vatandaşlar, kar nedeniyle meralara gönderemedikleri hayvanlarını yaz aylarında biriktirdikleri otlarla beslemeye başladı.

Ekipler ise yolları açtıktan sonra köy içlerinde biriken karları temizlemeye devam ediyor.

‘Meteoroloji’den çığ tehlikesi uyarısı’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek Iğdır’ın da içinde olduğu 21 il için ’çığ’ uyarısı yaptı.

